Москва, 10 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Девочка пяти лет, оставленная без присмотра родителей в запертой квартире на севере Москвы, была спасена сотрудниками ГУ МЧС и МВД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

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Информация о детском плаче и крике, доносящемся из квартиры в одном из домов на Ленинградском шоссе поступило в службу «02». Прибывшие на место вызова сотрудники полиции установили, что ребёнок в квартире находится один, без присмотра взрослых.

Для спасения ребёнка было принято решение о вскрытии дверей квартиры, что и было осуществлено сотрудниками МЧС. Ребёнок был передан в медучреждение.

Отмечается, что спасённый ребёнок — девочка пяти лет. Девочка была очень грязная, в квартире, где она была заперта, антисанитария. Родители девочки уже найдены и доставлены в отделение полиции.

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