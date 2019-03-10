Штат Калифорния, США, 10 марта, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Актер Джед Аллан, сыгравший одну из ролей в сериале «Санта-Барбара», скончался на 85-м году жизни в США. Об этом сообщает TVLine со ссылкой на его сына Рика Брауна.

Джед Аллан

Трагедия произошла в субботу, 9 марта, в Калифорнии.

«Джед Аллан… умер в субботу, — передает вещатель. — Ему было 84».

Причины смерти артиста пока не называются.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2018 г. в США скончалась 86-летняя актриса Сьюзен Браун, известная по роли Джанет Лейн в сериале «Санта Барбара».

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