Киев, 12 марта, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Почувствовав себя «на коне» после эпизода с «томосизацией православного автокефализма» Украины, Константинопольский патриархат, похоже, решил развить то, что показалось ему успехом, но уже на территории Европы. Как жестокая реальность повернулась к патриарху Варфоломею своей неожиданной гранью, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Томос

Автокефализация Украины, выразившаяся в подмятии под власть Фанара бывших достаточно независимыми украинских церковных структур, соблазнила Константинопольский патриархат на повторение того же приема и в отношении европейских структур АРПЦЗЕ. Это достаточно крупное желание, с учетом того, что девять крупных европейских митрополий принадлежат Константинопольскому патриархату в странах Европы. Это Австрийская, Бельгийская, Германская, Испано-Португальская, Итальяно-Мальтийская, Фиатирская (Великобритания), Галльская (Франция), Швейцарская и Шведско-Скандинавская митрополии. Также к юрисдикции Фанара относится «Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе» (АРПЦЗЕ), сформированная в 1921 году бежавшими от революции русскими эмигрантами.

Но результат решения о реорганизации, провозглашенного Фанаром в конце 2018 года, оказался совершенно не соответствующим задуманному. Недовольные европейские православные не стали исполнять это решение, а вместо того задумались о смене юрисдикции, благо варианты имеются. И не в последнюю очередь это Русская православная церковь, которая твердо противостоит попыткам Фанара стать чем-то вроде «престола православного папы», невиданного в истории восточного христианства. Так что усилия Константинопольского патриарха вполне могут обернуться не усилением, а огромными потерями.

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