Москва, 10 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с крушением пассажирского самолета Ethiopian Airlines выразил соболезнования своему эфиопскому коллеге Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру страны Абию Ахмеду Али. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

young_fellow Гвоздика

«Примите (глава Эфиопии и премьер-министр страны) самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта», — говорится в телеграмме.

Глава РФ также попросил руководство Эфиопии также передать слова сочувствия и поддержки всем родным и близким погибших при авиакатастрофе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в Эфиопии 10 марта. На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто не выжил. Трагедия произошла недалеко от города Дебре-Зейт.

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