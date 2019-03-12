Киев, 12 марта, 2019, 04:24 — ИА Регнум. В США и Европе заметили, наконец, «политическое нездоровье», поразившее Украину. О чём говорит масса критики в западных СМИ в адрес украинского внутриполитического пейзажа, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первыми забили тревогу европейские СМИ и правозащитники, обнаружившие на Украине масштабную коррупцию, нарушения принципа свободы слова и преследования по политическим мотивам. Теперь к своим европейским коллегам присоединили свой голос и американские, — большую тревогу вызывают также у многих западных наблюдателей украинские официальные усилия по героизации нацизма.

По мнению видного украинского правозащитника-адвоката Андрея Доманского, скоро нынешней власти на Украине понадобятся адвокаты. Недавно Доманский выступил перед американскими сенаторами и конгрессменами, обсудив ситуацию на Украине, связанную с преследованием независимых журналистов. Воспримут ли его слова на Западе как повод действовать или ограничатся устным порицанием украинской власти, не на шутку увлекшейся подавлением инакомыслящих и защитой высокопоставленных коррупционеров?

Читайте статью Беспрецедентная критика украинского режима в Европе и в США и другие публикации Авигдора Эскина.