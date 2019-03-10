Стокгольм, 10 марта, 2019, 16:15 — ИА Регнум. В центре Стокгольма взорвался пассажирский автобус. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает издание Dagens Nyheter.

Bobjork Скорая помощь. Швеция

По данным издания во момент взрыва в автобусе не было пассажиров — только водитель. Уточняется, что автобус использовал газомоторное топливо.

Водитель получил ранения и был госпитализирован.

После взрыва автобус загорелся и сгорел почти полностью. Над местом происшествия поднимается черный дым.

Полиция считает, что взрыв произошел из-за технической неисправности.