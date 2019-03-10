Киров, 10 марта, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Три патрульных автомобиля ГИБДД протаранил водитель легкового автомобиля Renault Fluence в Кирове. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кировской области.

Мвд.рф ДПС

Информация о движущемся по городу автомобиле Renault Fluence с невменяемым водителем за рулём поступила в дежурную часть ГИБДД 10 марта около 03:00 по местному времени.

Сообщалось, что водитель не отреагировал на требование инспекторов ДПС об остановке и, задев патрульный автомобиль, ускорил движение, попытавшись скрыться. В ходе преследования водитель столкнулся ещё с двумя патрульными автомобилями.

Приняв во внимание грубое нарушение водителем правил дорожного движения и создание им потенциальной угрозы жизни и здоровью пешеходов и автомобилистов, инспекторами ДПС было решено применить табельное оружие с целью задержания нарушителя.

Инспектор ДПС произвёл два предупредительных выстрела в воздух, а затем, не дождавшись никакой реакции от водителя инспектор произвёл выстрелы по колёсам автомобиля Renault Fluence.

Нарушитель был задержан. В результате преследования и задержания нарушителя никто не пострадал. Результаты медицинского освидетельствования задержанного показали, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об использовании технологии распознавания лиц, которую планируется применять для выявления нетрезвых водителей в Китае.