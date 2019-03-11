Токио, 11 марта, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Мысли, которые в своем интервью высказал по поводу России глава японского Института международной стратегии, бывший замминистра иностранных дел Хитоси Танакой, проливают свет не только на «курильский вопрос», но и на ту Россию, которая устроила бы нынешнюю Японию и Запад. Почему японский политик заслуживает всяческих похвал за проявленную им откровенность и почему указанный им для России путь совершенно не приемлем, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Chatham House Хитоси Танака

Япония совместно с западными странами проводит в отношении России экономические санкции и, разумеется, не отменит их в случае какой-либо договоренности с Москвой. Мало того, Хитоси Танака говорит, что чем больше уступок на дипломатическом поле совершит Москва по отношению к Токио, тем меньше причин у Токио будет не проводить антироссийскую политику, ведь Японии от России по мере уступок нужно будет все меньше и меньше. А уже имеющиеся, к примеру, торговые связи Япония вполне способна использовать в качестве инструмента давления. Как это было с закупкой энергоносителей, поставки которых в Японию в январе этого года сократились сразу более чем на 40% по воле японской стороны. Связь с позицией президента РФ Владимира Путина, решившего на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ положить в основу «разрешения» японо-российских противоречий Совместную декларацию 1956 года, не произносилась вслух, но резкое сокращение закупаемой нефти похоже на подталкивающий жест со стороны Токио.

Тем не менее Танака заявил, что отношения с Россией могут быть улучшены «в долгосрочной перспективе». А для этого Россия должна поменять поведение в направлении, которое укажут ей страны Большой семерки. Укажут же они ей отказ от «аннексии Крыма» и, разумеется, разрешение «курильского вопроса», следуя японским указаниям. Танака сам приводит пример, говоря, что японцы будут жестко выступать против в случае решения Москвы отдать два острова вместо четырех, а вот если будут отданы четыре острова — то «отношения двух стран будет не узнать». И то в рамках этих отношений, буде они наступят, Россия должна будет «знать свое место». Почему? И что по поводу сближения Москвы с Пекином?

Читайте статью Откровения японского дипломата-аналитика и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».