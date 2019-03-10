Москва, 10 марта, 2019, 16:03 — ИА Регнум. В Москве столкнулись два транспортных средства — рейсовый автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

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ДТП произошло в воскресенье, 10 марта, на Дмитровском шоссе. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, — сказал источник. — Без пострадавших».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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