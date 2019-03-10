Осло, 10 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в лыжном марафоне на дистанции 30 км классическим стилем на этапе мирового лыжного первенства в Осло, сообщает 10 марта Сhampionat.com.

Granada Наталья Непряева

Первое место завоевала норвежская лыжница Тереза Хауг, победный результат которой составил 1 час 18 минут 54,5 секунды. Второй результат российской спортсменки составил +1 минуту 45,9 секунды отставания от лидера. Третье место досталось представительнице Швеции Эббе Андерсон с результатом +1 минута 49,9 секунды.

Остальные российские участницы не вошли в десятку лучших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 9 марта, российские лыжники заняли весь пьедестал почета на соревнованиях по лыжному марафону дистанции 50 км на этапе кубка мира, проходящем в Осло. Первое место завоевал Андрей Большунов с результатом 2 часа 23 минуты и 49,8 секунды.