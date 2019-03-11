Пекин, 11 марта, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Грядущие судьбы человечества представил в своей статье чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй. Текст китайского посла обладает глубокой концептуальностью, затрагивающей политические аспекты современного и будущего состояния мира. Стоит ли человечеству бояться социализма с китайской спецификой или глобализация по западным рецептам содержит в себе большей опасностей, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

Статья Ли Хуэя называется «Пусть идея человеческого сообщества с единой судьбой осветит весь мир!», что уже относит ее к разряду повелительно-пожелательных высказываний, столь хорошо знакомых китайским и российским политическим деятелям, которые выросли в условиях определенной партийной традиции. Именно в силу такого взаимопонимания, предполагаемого автором, статья направлена прежде всего российской аудитории, тем более, что вся дипломатическая карьера Ли Хуэя связана с СССР и постсоветским пространством.

Ценность же самой статьи заключается в том, что она позволяет лучше понять цели, которые ставит перед собой официальный Пекин, и геополитическую стратегию, выработанную КНР для их достижения. Китай в своей новейшей истории демонстрирует мастерский уход от прямого противостояния в геополитической парадигме, делая ставку на экономическое взаимодействие и расширение собственного влияния, позволяющего находить обходные пути. Именно поэтому в случае серьезных угроз или принципиальных разногласий с другими странами так эффективно действует китайская решительная риторика. Тем не менее всегда оставляющая возможность для участников отступить, начав с момента, предшествовавшего конфликту.

Китайский пример успешного сочетания социализма и капитализма, работающих на благо китайского общества, демонстрирует верную ставку на специфику собственной цивилизации. Но можно ли следовать этому образцу или творчески исследовать его, оставаясь в предшествующей глобалистской парадигме, выработанной теоретиками Запада и на благо Запада?

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