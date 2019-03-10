Вашингтон, 10 марта, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Американская компания Citrix Systems, занимающаяся компьютерными сетями и технологиями облачных вычислений, получила сообщение от Федерального бюро расследований (ФБР) США о кибератаке. Об этом сообщает пресс-служба Citrix.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Представители ФБР сообщили, что был зафиксирован несанкционированный доступ к внутренним серверам компании Citrix. В ФБР полагают, что международная группа киберпреступников могла получить доступ к деловым документам компании.

Специалист по кибербезопасности Citrix Стэн Блэк сообщил, что после получения уведомления от ФБР в компании приступили к проведению расследования инцидента. Был принят ряд мер для защиты внутренней сети, а также заключён контракт с компанией, оказывающей услуги по обеспечению кибербезопасности.

Отметим, решения Citrix используют более 200 тысяч компаний во всём мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сайт президента регулярно подвергается кибератакам, исходящим из Европы и Северной Америки.