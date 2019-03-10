Париж, 10 марта, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Группа французских офтальмологов направила обращение к президенту Франции Эмануэльу Макрону с призывом запретить использование резиновых пуль сотрудниками правоохранительных органов во время массовых акций протеста. Об этом сегодня, 10 марта, пишет газетаJournal du dimanche.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Обращение было направлено на имея главы Пятой республики ещё 6 февраля. Подписи под ним поставили 35 офтальмологов. Врачи пишут, что во Франции наблюдается небывалая «эпидемия» травм глаз.

«Мы, офтальмологи, чья профессия заключается в профилактике и лечении глазных патологий, призываем ввести мораторий на применение этого оружия, наносящегося увечья, во время действий правоохранительных органов. Наш призыв исключительно врачебный, чисто гуманистический, с единственной целью избежать других увечий», — сказано в письме офтальмологов.

Напомним, что французская полиция в ходе столкновений с протестующими из движения «желтых жилетов» активно использует слезоточивый газ, а также резиновые пули. Акции протестов «желтых жилетов» во Франции проходят каждые выходные начиная с 17 ноября 2018 года.

На данный момент были зарегистрированы более 13 тыс. выстрелов резиновыми пулями, в связи с этим ведется 83 расследования. Ранения от резиновых пуль получили 2,2 тыс. манифестантов.

Стоит отметить, что ещё 1 февраля Государственный совет Франции — высшая судебная инстанция по административным делам в Пятой республике — отклонил ходатайство о запрете для полиции на использование специальных гранатометов LBD, из которых и стреляют резиновыми пулями.