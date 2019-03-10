Аддис-Абеба, 10 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Все 157 человек, находившиеся на борту самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в Эфиопии, погибли. Об этом 10 марта сообщается в Twitter авиакомпании.

(сс) NeONBRAND Пассажиры

В сообщении сказано, что находящийся на месте авиакатастрофы директор авиакомпании Ethiopian Airlines подтверждает информацию о том, что все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту авиарейса ЕT 302, следовавшего 10 марта из Аддис-Абебы в Найроби, погибли. Выживших в авиакатастрофе нет.

Директор авиакомпании выразил глубокое сочувствие и соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа, погибшим в авиакатастрофе.

По данным агентства Reuters, на борту авиалайнера находились граждане 33 стран. Информация о том, есть ли среди погибших пассажиров данного авиарейса граждане России, уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту. Авиакатастрофа произошла недалеко от города Дебре-Зейт.