Киев, 12 марта, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Несмотря на оптимистичные ожидания, связанные с ростом украинского ВВП — Пётр Порошенко и глава Нацбанка обещали по итогам 2018 года 3,4% (максимум за 7 лет) — цифры не отражают действительности. С 2016 года ВВП и правда растет, только вот украинцам, особенно когда дело доходит до расчетов (будь то покупки в магазинах или оплата услуг ЖКХ), радостнее не становится. Почему так происходит, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тупик

Оценивать состояние страны и возможность выживания ее граждан в денежном эквиваленте — занятие неблагодарное, не дающее полной картины. И если ВВП можно наполнять и реальными товарами, и ценовыми спекуляциями, то реальная экономика имеет отношение к производству и к торговле его результатами, с чем на Украине как раз сложно. Индекс промышленного производства в течение последних пяти лет был в плюсе лишь в 2016 году, и то на 3,1%, а все остальные годы находится в крупном минусе — причем в январе текущего года аж на минус 13,8%. Этот относительный показатель динамики объема промышленного производства демонстрирует его подъем или спад, и данные неутешительны.

Но если и здесь картина мрачна, и в торговле — отрицательное сальдо, то откуда берется такой ВВП? Дело в том, что, как известно из трудов экономистов, ВВП не важно, за счет чего подниматься — за счет ли роста производства или роста цен. Собственно, второй вариант даже проще, и он многое объясняет, если учесть, что ВВП Украины в 2017 году составлял 2,98 трлн грн., а цены на газ для населения в прошлом ноябре выросли с 6,96 до 8,55 грн. за кубометр. Так как население потребило 10,6 млрд кубов, выходит, что одно повышение цен махом дает плюс полпроцента к ВВП. Только вот роста экономики это не означает.

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