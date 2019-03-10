Красноярск, 10 марта, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Российские сноубордистки заняли весь пьедестал почета на соревнованиях в слоупстайле на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

Krsk2019.ru Сноубордист. Зимняя Универсиада-2019

Первое место заняла Елена Костенко с результатом 76,75 балла. Серебро у Анастасии Логиновой, чей результат составил 71,25 балла. Бронза досталась Екатерине Косовой, чей результата 68,75 баллов.

Ещё одна российская сноубордистка Елизавета Богданова стала четвертой в итоговом зачете с результатом 65 баллов.

Отметим, в аналогичных соревнованиях у мужчин первым стал российский сноубордист Антон Мамаев. Еще один российский спортсмен Владислав Хадарин занял второе место. В настоящее время в копилке российской сборной 94 награды — 33 золотых, 33 серебряных и 28 бронзовых.