Томск, 10 марта, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Томь» и «Краснодар-2» разошлись миром в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

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Игра, проходившая на поле томского стадиона «Труд», завершилась с ничейным счетом 0:0.

За время матча судьями было вынесено пять предупреждений игрокам.

Отметим, по итогам встречи «Томь» с 48 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера — команды «Тамбов», на два очка. «Краснодар-2» с 40 очками поднялся на пятую строчку.

В следующем туре «Краснодар-2» 16 марта примет у себя клуб «Сочи», а «Томь» 17 марта поедет к «СКА-Хабаровску» в гости.