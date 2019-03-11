Киев, 12 марта, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Накануне президентских выборов на Украине местная региональная пресса размышляет об идентичности своей страны. Какое место в этой посвященной Украине философии отводится России, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вопрос о том, как Украине стать «не Россией», подняло черкасское издание «Провінція», исходящее из предположения, что если победит кто-то, кроме Петра Порошенко, то на Украине не изменится ничего. При победе, например, Юлии Тимошенко, хоть и произойдет полное обновление властной вертикали, но суть останется без перемен: интеллект и предприимчивость в этой стране не выйдут вперед, в отличие от близких к власти или находящихся в ней персонажей, тоже предприимчивых, но рефлексией не отягощенных. Останется одна жажда «сидеть на потоке» и иметь свою долю в прибыльных бизнесах.

Издание «Збруч» (Галичина) полагает, что исход выборов будет зависеть от того, какие темы будут актуальны на момент выборов — коррупция или язык и вера, обновление или преемственность, враг в лице близкого чиновника — или дальнего Путина. Да и вообще, философ Евгений Быстрицкий удивлен, что нынешний избиратель как-то легкомысленно относится к фактору национальной идентификации, зачастую отодвигая «идею Украины» на второй план.

«Я думаю, что это, конечно, акт протеста, который вместе со старыми или уже традиционными политиками отвергает или по крайней мере умаляет значение украинской идентичности. Дело в том, что Украина стоит (или падает) как государство вместе с глубокой идеей, основой ее легитимации. А основой легитимации Украины как государства всегда будет идея Украины или образ Украины», — рассуждает философ.

О чем еще пишет в преддверии выборов украинская пресса, читайте в статье: Возможен ли аншлюс Украины Россией?

Также читайте другие статьи Станислава Стремидловского о ситуации на Украине.