Чебоксары, 10 марта, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии в результате ДТП на федеральной трассе погибли два человека. Ещё один человек ранен, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Фото ГИБДД Чувашии

Авария произошла сегодня утром, 10 марта, на 645 км федеральной трассы М-7 «Волга», возле деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. По данным полиции, фура, двигавшаяся в сторону Казани, столкнулась с автомашиной ВАЗ-2107. Легковушка ехала по противоположной стороне дороги в направлении города Москвы. От полученных травм на месте происшествия скончался 60-летний водитель «семерки» и его пассажирка.

«По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения грузовика «МАН», — полагают в полиции.

Медицинская помощь потребовалась и мужчине, управлявшему грузовым транспортным средством. Внешних признаков алкогольного опьянения у предполагаемого виновника ДТП не имеется. Обстоятельства аварии выясняются.

Отметим, в Чебоксарах продолжается расследование ДТП, совершённого 2 марта в Чебоксарах на территории автомойки по улице Пристанционной. По предварительным данным, 46-летний водитель маршрутного автобуса при заезде на автомойку совершил наезд на работника. Предполагаемый виновник ДТП был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено. 21-летний автомойщик, уроженец Красночетайского района, госпитализирован.