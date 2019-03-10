Красноярск, 10 марта, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Российская женская сборная по керлингу выиграла бронзу на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает 10 марта Sport 24.

Krsk2019.ru Российская женская сборная по керлингу. Зимняя Универсиада-2019

В матче за третье место российские спортсменки в составе Ульяна Васильева (скип), Анна Веневцева, Анастасия Даньшина, Мария Комарова и Екатерина Кузьмина, встречались с командой Великобритании. Поединок завершился в пользу женской сборной России со счетом 12:5.

Победительницами турнира по керлингу на Универсиаде в Красноярске стала сборная Швеции, которая одолела в поединке за золото команду Южной Кореи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, победителем на соревнованиях по керлингу у мужчин на Универсиаде в Красноярске стала сборная Норвегии, одержавшая победу над командой Канады. Третье место у представителей Великобритании.