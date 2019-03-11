Киев, 12 марта, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Рост показателя средней зарплаты на Украине — с 3764,40 грн до 4404,35 грн — привел к обещанию властей пересчитать пособия пенсионерам. Означает ли это, что украинцев ждет улучшение жизни, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Иван Шилов ИА REGNUM Батон

Февральское небольшое понижение цен на автомобильное топливо не стало тенденцией, и уже в марте цены вновь принялись расти, причем как раз эта динамика, по прогнозам экспертов, сохранится, в конечном итоге доведя рост розничных цен на бензин до 4−5 процентов. Подорожают и хлеб, и борщевой набор, — осенний урожай был низкого качества и реализовывался по возможности быстро, до того, как начнет портиться, в итоге картофель и лук начали быстро дорожать, а истончение запасов картофеля — вопрос нескольких недель, что приведет к еще более высоким ценам на него. Однако крупнейший поставщик овощей и фруктов на Украину — Турция — нынче радует украинцев ослабленной лирой, делая более выгодным завоз продуктов из этой страны. В марте, когда откроются теплицы и в дело вступят отечественные производители, можно надеяться на стабилизацию цен.

Пока же недельная продуктовая корзина средней киевской семьи, по мнению экспертов, составляет 57,35 в долларовом эквиваленте, и самым дорогостоящим продуктом в ней оказывается говядина ($7,78 за 1,5 кг), за которой с большим отрывом следует вино ($3,33 за 0,7 л), сыр ($3,26 за 400 гр) и огурцы ($3,02 за кг). А сало в неделю обойдется в ту же сумму, что бананы — $2,2.

Что в такой ситуации ждет пенсионеров и получателей субсидий, читайте в статье Как подорожает украинская жизнь?

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