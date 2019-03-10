Симферополь, 10 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. В число десяти наиболее популярных мест отдыха у российских граждан в 2019 году вошли сразу шесть городов Крыма. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Шесть городов Крыма вошли в топ-10 самых популярных мест отдыха россиян в 2019 год», — сказал чиновник.

Он уточнил, что речь идет о Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште, Судаке и Севастополе.

Также Волченко подчеркнул, что в настоящее время Крым лидирует среди всех российских направлений для туризма по числу ранних бронирований авиабилетов на лето 2019 года.

По словам Волченко, объем бронирований вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.