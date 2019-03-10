Суровикино, Волгоградская область, 10 марта, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительным данным, авария произошла в 14:20 на 158-м километре федеральной автотрассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский».

Мужчина 63-х лет, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь со стороны станицы Обливская в сторону города Волгограда не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Scania при выезде на федеральную трассу «Волгоград — Каменск-Шахтинский».

В результате несоблюдения водителем легкового автомобиля правил дорожного движения произошло столкновение автомоблия Volkswagen Polo с грузовиком Scania под управлением водителя 59-ти лет.

В результате ДТП на месте скончались водитель легкового автомобиля и его пассажир, мужчина 63-х лет.

По факту ДТП ведётся расследование. Устанавливаются все обстоятельства гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ленинградской области, где в результатестолкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем пострадали три женщины, пассажирки автобуса.