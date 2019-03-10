Лейден, Нидерланды, 10 марта, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Международная группа учёных синтезировала низкомолекулярный препарат, нейтрализующий вирусы гриппа А. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Science.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

Серотип вируса гриппа А H1N1 является наиболее распространённым типом гриппа, вызывающим масштабные эпидемии. В настоящее время профилактика и лечение гриппа ограничивается сезонной вакцинацией и использованием некоторых противовирусных препаратов.

Международная группа учёных под руководством Марии ван Донген из Центра профилактики «Янссен» в Лейдене (Нидерланды) и Рамешвара Кадама из Научно-исследовательского института Скриппса (США) провели скрининг обширной химической библиотеки (около 500 тысяч соединений) и определили два низкомолекулярных соединения, нейтрализующие вирусы гриппа.

Отобранные соединения из класса бензилпиперазинов JNJ4796 и JNJ8897 были испытаны на подопытных мышах. Животным перорально вводили препараты, после чего заражали вирусами гриппа. Все подопытные животные, принимавшие JNJ4796, выжили после получения полулетальной дозы вирусов гриппа H1N1 (доза, от который умирает половина группы). Эффективность препарата была подтверждена и при введении сублетальной дозы, при которой должно погибнуть до 90% группы. Мыши, принимавшие JNJ4796 в дозах 5 и 15 мг/кг дважды в сутки, остались живы на двадцать первый день эксперимента.

Исследователи отмечают, что результаты их работы помогут в разработке универсальных терапевтических средств против вирусов гриппа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Роспотребнадзоре сообщили о снижении количества регионов России с превышенным эпидемиологическим порогом по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным на 13 февраля порог был превышен в 48 субъектах РФ, а на 6 марта — в 27.