Киев, 11 марта, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Нынешняя Украина, ставшая в последние годы источником рабочей силы для европейских соседей, переживает тяжелую ситуацию на собственном рынке труда. О том, какие противоречия терзают одновременно украинских работодателей и безработных, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство

В начале 2019 года на украинском рынке труда эксперты отметили новое явление — дефицит рабочей силы, поразивший именно те профессии, которые востребованы в ближнем зарубежье. При этом количество зарубежных вакансий сокращаться и не думает, а к Польше, ставшей уже привычным местом работы для многих украинцев, присоединилась Чехия. При этом чехи, так же, как и конкурирующая с Польшей за украинского работника Германия, предлагает более высокие зарплаты.

Таким образом, Европа выкачивает трудовые ресурсы из Украины, где создается дефицит на рынке труда. Казалось бы, ситуация благоприятна для оставшихся на самой Украине безработных, где соискатели усиливают свои преимущества при найме. Но результаты опросов демонстрируют совсем иную картину, оптимизм работающих и ищущих работу украинцев за последний год существенно снизился. Причина в том, что подходящую работу найти становится все сложнее, а имеющаяся не удовлетворяет многих как по зарплате, так и по условиям. Как же собираются украинцы преодолевать сложные ситуации?

Читайте статью Украинский рынок труда: вакансии есть, а работать негде и другие статьи Руслана Веснянко о ситуации на Украине.