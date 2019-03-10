Сува, 10 марта, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы в районе архипелага Фиджи. Об этом 10 марта сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

(сс) Björn Groß Фиджи

По данным USGS землетрясение произошло в 08:12 по всемирному координированному времени (11:12 мск).

Ближайшим населённым пунктом к эпицентру подземной стихии стал город Левука с населением 8360 человек.

Столица Фиджи город Сува (население 77 300 человек) находилась в 308 километрах на запад от эпицентра землетрясения.

Очаг подземных толчков находился на глубине 567,4 килметра.

Данных о постравших и разрушениях не поступало. Об урозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,8, которое произошло накануне у берегов Японии. О последствиях землетрясения, в частности о жертвах и разрушениях, информации не поступало.