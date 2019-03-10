Нью-Йорк, США, 10 марта, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес после двухлетнего романа переходят на следующий уровень: теперь они помолвлены, сообщает жених на своей странице в твиттер.

Цитата со страницы Алекса Родригеса в Twitter

Лопес 49 лет, Родригесу 43; в прошлом году они обсуждали свою совместимость на NBC:

«Нам обоим за 40. Мы оба в Нью-Йорке. У нас обоих — латиноамериканские корни. У каждого из нас по двое детей. Думаю, мы оба через многое прошли и можем действительно ценить друг друга, и достоинства, и вызовы», — сказал Родригес.

Отметим, его невеста была замужем трижды — за Охани Ноа, который в отчетах представлен официантом, за танцором Крисом Джаддом и за поп-певцом Марком Энтони, с которым у нее родились двойняшки, сын и дочь. У Родригеса — двое дочерей от бывшей жены Синтии Скёртис.