Пятигорск, Ставропольский край, 10 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Один человек погиб, один пострадал при пожаре в частном жилом доме в городе Пятигорске Ставропольского края. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Цитата из к/ф «Прощание». реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

По данным ведомства, возгорание произошло около 10:00 по местному времени в частном жилом доме, расположенном на улице Сергеева в Пятигорске. Площадь пожара составила 40 кв. метров.

В резуьтате пожара погиб один человек, ещё одного пожарным удалось спасти. Спасённый получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины пожара, ставшего причиной гибели человека. Идёт оценка материального ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом пятиэтажном доме в Подмосковье, в результате которого пострадали пять человек. Один пострадавший получил ожого, ещё четыре человека отравились продуктами горения. все пострадавшие были госпитализированы.