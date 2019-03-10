Эдмонтон, Канада, 10 марта, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над хоккеистами «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 марта Sport 24.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

Встреча проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой гостей со счетом 3:2.

Гости имели явное преимущество и стабильно забивали каждый период по шайбе, а в развязке матча хозяева смогли отыграть два гола.

В составе победителей голы на счету удачно реализовавшего большинство Моргана Райлли (20-я минута), Джона Тавареса (33-я) и Джейка Маззина (44-я).

У хозяев дважды под занавес встречи при игре 6×5 отличились Ньюджент-Хопкинс (59-я) и Оскар Клефбом (60-я).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился в матче результативной передачей, ставшей для него седьмой в сезоне. Теперь на счету Зайцева 10 (3 шайбы + 7 голевых передач) очков в текущем сезоне.

Отметим, по итогам матча «Торонто» с 89 очками находится на третьей строчке восточной конференции в турнирной таблице НХЛ. «Эдмонтон» с 67 очками на двенадцатой строчке запада.