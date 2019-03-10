Богданович, Свердловская область, 10 марта, 2019, 12:05 — ИА Регнум. 600 поросят и 52 свиноматки погибли в результате пожара на ферме свинокомплекса «Уральский» в Богдановичском районе Свердловской области. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

34.mchs.gov.ru Ликвидация пожара

Сообщение о пожаре поступило в региональное отделение ГУ МЧС 9 марта в 21:46 по местному времени. Возгорание произошло в цехе репродукции свинофермы, в системе приточной вентиляции. Площадь возгорания составила 2 кв. метра.

Своевременному обнаружению пожара поспособствовала автоматическая пожарная сигнализация. В цеху на момент возникновения пожара находились двое рабочих, которые немедленно покинули помещение.

Среди людей пострадавших нет, но из-за задымления в помещении цеха погибли находившиеся там поросята и свиноматки.

К тушению пожара привлекались 9 человек личного состава и две единицы техники. Возгорание было ликвидировано в течение девяти минут.

Предварительной причиной пожара назван аварийный режим электрооборудования.

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