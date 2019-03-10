Индиан-Уэллс, США, 10 марта, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Бьорна Фрэтэнджнло во втором круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), сообщает 10 марта Сhampionat.com.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Сербский спортсмен победил представителя США в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. За это время Джокович, являющийся номером один в рейтинге лучших теннисистов мира, три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта. Его соперник, который является 128-й ракеткой мира, шесть раз подал навылет, пять раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт.

Счет личных встреч теннисистов стал 2:0 в пользу Джоковича.

Отметим, в матче 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе категории АТР1000 Джокович сыграет с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером.