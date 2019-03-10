Вашингтон, 10 марта, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и его администрация разработали формулу, по которой американские сателлиты должны оплачивать размещение американских войск на своей территории. Об этом накануне, 9 марта, пишет центральная американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Отличный план!

По данным издания, Трамп озвучил следующую формулу: «стоимость плюс 50%». Иными словами, американские «союзники» должны будут оплачивать все расходы на пребывание войск США на своей территории и еще половину от этой суммы сверху.

WP подсчитала, что при таких расчетах американские «союзники» должны будут платить Вашингтону почти в пять раз больше, чем платят сейчас.

Отмечается, что слухи о новой формуле расчета оплаты пребывания американских войск в странах-сателлитах вызвали потрясение в таких государствах как Германия, Южная Корея и Япония, где находятся тысячи американских солдат.

Стоит отметить, что предлагаемая формула уже обсуждалась с одной из этих стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, придя к власти, Трамп всё время заявляет, что США слишком много тратят на безопасность своих союзников-сателлитов, а те пользуются этим и ничего не вкладывают в коллективную оборону. Именно в связи с этим Трамп требовал, чтобы все страны военного блока НАТО тратили как минимум 2% от ВВП на национальную оборону.