Москва, 10 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В столичных аэропортах задержаны или отменены 25 авиарейсов. Об этом сегодня, 10 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажир ожидает свой рейс в аэропорту «Шереметьево»

В аэропорту «Домодедово» задержаны 10 рейсов, ещё четыре отменены.

В аэропорту «Шереметьево» задержаны 10 рейсов.

Во «Внуково» задержан один рейс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности на 10 марта. Сегодня в Москве облачно, местами идет мокрый снег с дождем. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду.