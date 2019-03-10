В аэропортах Москвы отменены и задержаны 25 рейсов
Москва, 10 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В столичных аэропортах задержаны или отменены 25 авиарейсов. Об этом сегодня, 10 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пассажир ожидает свой рейс в аэропорту «Шереметьево»
В аэропорту «Домодедово» задержаны 10 рейсов, ещё четыре отменены.
В аэропорту «Шереметьево» задержаны 10 рейсов.
Во «Внуково» задержан один рейс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности на 10 марта. Сегодня в Москве облачно, местами идет мокрый снег с дождем. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду.