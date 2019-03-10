Алабама, США, 10 марта, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Визит президента США Дональда Трама и его супруги Меланьи в пострадавший от торнадо штат Алабама взорвал твиттер в минувшую субботу: среди пользователей распространяется конспирологическая теория, что вместо жены Трампа рядом с президентом ходит ее двойник. Об этом сообщает 9 марта The Washington Examiner.

Скриншот со страницы Джо Варгаса в Twitter

Заговор под названием #FakeMelania» («#ФейковаяМеланья») впервые появился еще в октябре 2017 года, когда один из пользователей сделал ставшую вирусной запись с видео, на основании которого предполагается, что первая леди — не настоящая.

Скриншот со страницы Джо Варгаса в Twitter

Эта догадка была отвергнута Белым домом и опровергнута проверкой фактов, но пользователи твиттера оказались падки на конспирологию.

Скриншот со страницы Джеймса Корскаддена в Twitter

Пользователи сравнивают женщину, посетившую с Трампом Алабаму, с первой леди — по весу, носу, волосам, манере поведения — подразумевая, что «Меланья не настоящая». Некоторые пользователи даже поделились теориями относительно личности предполагаемого двойника, предположив, что первую леди заменила агент Секретной службы. Впрочем, есть и противоположный взгляд: что супруга президента наверняка хотела бы, чтобы у нее был «клон», стоит иметь в виду, что прическа, макияж, освещение, обувь и одежда могут сильно менять человека, и на разных фото он будет порой не похож сам на себя.