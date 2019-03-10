Вашингтон, 10 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. 26 женщин освободила из сексуального рабства полиция города Сиэтла в США. Об этом сообщается в заявлении полиции, опубликованном на сайте правительства города.

Фабио Фабби. Рынок рабов

Все освобождённые женщины работали в так называемых массажных салонах, которые на самом деле были нелегальными публичными домами, где сексуально эксплуатировали женщин из США и зарубежных стран.

Расследование было инициировано после многочисленных обращений в полицию граждан, которые заявили о возможной сексуальной эксплуатации женщин в ряде массажных салонов.

В результате проведённого расследования, которое дилось три с половиной года, полиция Сиэтла при участии ФБР и министерства внутренней безопасности США выявила преступную организацию, занимавшуюся эксплуатацией женщин.

Жертв обманным путём, обещая им крупные заработки, заманивали в США из Китая. Им рекламировалась возможность легального заработка на территории США. Но по приезду в Сиэтл женщины попадали в сексуальное рабство. Их заставляли оказывать интимные услуги клиентам массажных салонов, причём рабочий день каждой женщины продолжался до 20 часов.

Сотрудниками правоохранительных органов США были задержаны шесть подозреваемых в отмывании денег и содействии проституции. Кроме того, у задержанных было изъято огнестрельное оружие и крупные суммы денег.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вызволении из сексуального рабства пятерых девушек в Испании. Девушек из Украины и России спасли сотрудники Национальной полиции Испании.