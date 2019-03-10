Иерусалим, 10 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Исследование учёных из Израиля показало, что бригады интенсивной терапии новорожденных работали лучше после того, как их благодарили за оказание помощи. Исследование опубликовано в журнале Pediatrics.

(сс) rawpixel Бригада скорой помощи

Исследования, которые проводились ранее, показали, что врачи, сталкивающиеся с грубостью пациентов, менее точно ставят диагнозы. Однако виляние выражения благодарности от пациентов оставалось неизученным. Такое исследование провела группа медиков под руководством Арье Рискина из медицинского центра Бней-Цион в Хайфе.

В медицинском эксперименте приняли участие 43 бригады интенсивной терапии новорожденных, состоящие из двух врачей и двух медсестёр. Было смоделировано несколько случаев оказания помощи новорожденным после общения с матерью. В половине смоделированных случаев мать ребёнка благодарила бригаду медиков, а во второй — общалась нейтрально. Эффективность работы команд оценивалась по психометрической шкале Ликерта.

Эксперимент показал, что обе группы команд ставили диагнозы с одинаковой точностью. Однако медики, которых поблагодарили за оказание помощи, получили более высокие оценки за составление плана терапии. Также медики из этих команд лучше взаимодействовали между собой и эффективнее распределяли нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года учёные из Нидерландов представили результаты исследования, позволившего им определить оптимальную продолжительность физических нагрузок. Обработка данных национального опроса о состоянии здоровья показала, что мужчины, ежедневно занимающиеся физическими упражнениями в течение полутора часов, гораздо чаще доживают до 90 лет. Женщинам оказалось достаточно часовых занятий.