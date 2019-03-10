Нью-Йорк, США, 10 марта, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Российский боксёр Дмитрий Бивол одержал победу над американским спортсменом Джо Смитом и отстоял свой титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг на турнире по профессиональному боксу в Вероне (Нью-Йорк, США), сообщает 10 марта официальный twitter WBA.

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Все судьи единогласно со счетом 118:110, 119:109, 119:109 присудили победу российскому боксеру по итогам 12 раундов боя.

Это четвертая удачная защита 28-летним Биволом пояса чемпиона WBA, который он завоевал в ноябре 2017 года и 16-я победа в профессиональной карьере (11 нокаутом) без единого поражения.

Для 29-летнего Смита данное поражение стало третьим в карьере при 24 победах (20 нокаутом).

Отметим, также российский боксер два раза в своей любительской карьере становился чемпионом мира среди юношей и чемпионом Европы среди юниоров. Боксер выступает в качестве профессионала с 2014 года.