Луганск, 10 марта, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В вооруженных силах Украины существует серьезнейшая проблема с системой питания личного состава. Об этом сегодня, 10 марта, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики полковник Михаил Филипоненко.

Цитата из к/ф «Броненосец «Потёмкин»». реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Червивое мясо

Так, по информации разведки ЛНР, в 54-й бригаде ВСУ сложилась критическая ситуация с питанием личного состава. Военнослужащих уже несколько недель кормят давно просроченными консервами. Кроме того, военнослужащих заставляют принимать пищу из одной и той же пластиковой посуды. Когда украинские солдаты жалуются, командование предлагает им купить посуду за свой счет.

При этом 54-я бригада ВСУ — не исключение. Подобная ситуация с питанием характерна для всех подразделений украинских оккупационных сил в Донбассе.

«Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями», — рассказал полковник Филипоненко.

Он подчеркнул, что преступная украинская власть затягивает войну в Донбассе ради своей выгоды, пренебрегая здоровьем солдат и зарабатывая на них огромные состояния.