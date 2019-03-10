Даллас, США, 10 марта, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Хоккеисты «Чикаго Блекхоукс» переиграли команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

(сс) swimfinfan «Чикаго Блекхоукс»

Игра проходила на льду «Американ-Эйрлайнс центра» в Далласе и завершались победой гостей со счетом 2:1.

Все решилось уже в первом периоде. На 6-й минуте представитель гостей Давид Кемпф открыл счет. Затем российский нападающий «Далласа» Александр Радулов на 7-й минуте счет сравнял, а под занавес первого периода ворота хозяев ещё раз поразил Алекс Дебринкэт (20-я). Этот счет и стал окончательным.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин смог отразить 7 из 39 бросков по его воротам.

Отметим, по итогам игры «Чикаго» с 67 очками находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы западной конференции НХЛ. «Даллас» там же с 75 очками на седьмой строчке.