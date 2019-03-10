Атланта, США, 10 марта, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Движение паука-теридиосоматида при срабатывании ловушки из паутины оказалось самым быстрым из когда-либо зафиксированных движений паукообразных. Об этом сообщает Science News.

(сс) InspiredImages Паутина

Пауки семейства теридиосоматидов (лат. Theridiosomatidae) отличаются характерными ловчими сетями из паутины. Эти хищные членистоногие плетут паутину конической формы, на вершине которой располагается сам паук. Они крепят к какой-либо поверхности основание ловушки с помощью паучьей нити. Когда в паутину попадает мелкое насекомое, то пауки-теридиосоматиды отпускаю крепление и устремляются к жертве с очень высокой скоростью.

Биофизики из Технологического института Джорджии изучили структуру движения этих пауков. Оказалось, что при срабатывании ловушки пауки развивают ускорение, превышающее 600 м/с2. Максимальное зарегистрированное ускорение составило около 1000 м/с2.

«Насколько нам известно, это самое быстрое движение паукообразного из когда-либо зарегистрированных», — отметил ведущий автор исследования Саймон Александр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале учёные из ЮАР рассказали об обнаружении нового вида пауков-птицеедов, получившего название Ceratogyrus attonitifer.