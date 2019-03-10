Москва, 10 марта, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Сегодня, 10 марта, в Москве ожидается облачная погода. Местами будет идти мокрый снег с дождем. Об этом сообщает погодный центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сырая погода

Температура воздуха в столице днем составит +3…+5 градусов Цельсия. В Московской области — +1…+6 градусов Цельсия. осадки будут кратковременными в виде мокрого снега с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер в Московском регионе будет дуть южный с переходом на юго-западный. Скорость ветра — до 4−9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы — 733 миллиметра ртутного столба.