Ванкувер, Канада, 10 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл команду «Ванкувер Кэннакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

(сс) Thomas Quine «Роджерс-Арена»

Игра проходила на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой гостей со счетом 5:2.

Два периода прошли в более-менее равной борьбе. В первом периоде гости забросили две шайбы усилиями Дэвида Перрона (4-я минута) и Вильяма Карлссона (14-я), а во втором хозяева обе отыграли — это сделали Брок Бисер (33-я) и Бо Хорват (38-я).

Однако в третьем периоде «Вегас» прибавил и забил три безответные шайбы в ворота хозяев, чем показал свое тотальное превосходство и обеспечил себе уверенную победу. Шайбами отличились Эрик Хаула (47-я), Джонатан Маршессо (57-я) и Райлли Смит (58-я).

Отметим, по итогам встречи «Вегас» с 81 очком расположился на пятой строчке турнирной таблице западной конференции НХЛ. «Ванкувер» там же с 65 очками на тринадцатом месте.