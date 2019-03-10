Вашингтон, 10 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Крупнейший в истории США скоординированный разбор дел о мошенничестве, жертвами которого становились пожилые люди, объявил генеральный прокурор Уильям Барр, сообщает министерство юстиции США на своем официальном сайте. Объявленный комплекс мероприятий превзойдет по масштабам прошлогодний аналог, в который были вовлечены более 260 обвиняемых со всего мира, чьими жертвами стали более двух миллионов американцев, по большей части пожилых.

(сс) PICNIC_Fotografi Пожилые люди

Министерство юстиции принимает меры в каждом федеральном округе страны, возбуждая уголовные или гражданские дела или занимаясь просвещением граждан. В каждом случае правонарушители, как утверждается, участвовали в финансовых схемах, нацеленных или в значительной степени затрагивающих пожилых людей. В общей сложности обвиняемые в мошенничестве причинили убытков на миллионы долларов больше, чем в прошлом году, а общие заявленные потери от их действий составили более 750 млн долларов.

«Преступления против пожилых нацелены на наиболее уязвимых людей в нашем обществе, — заявил генеральный прокурор Уильям Барр, — но, благодаря напряженной работе наших агентов и прокуроров, а также государственных и местных партнеров, министерство юстиции защищает наших пожилых людей от мошенничества. Администрация Трампа вновь сосредоточила внимание на преследовании тех, кто охотится за пожилыми, и результаты нынешней «зачистки» делают это ясным. Сегодня мы объявляем о крупнейшей в истории США акции правоохранительных органов против мошенничества, [нацеленного против] пожилых людей».

Барр указал, что в этом году в «зачистке» участвуют на 13% больше уголовных обвиняемых, и дело касается на 28% больше потерь и в два раза больше жертв мошенничества, чем в прошлом году. Он выразил благодарность различным ветвям минюста, прокуратурам США и партнеров из штатов, которые все вместе, по его словам, несут «справедливость и спокойствие американским пенсионерам».

Подчеркивается, что обвинения являются лишь утверждениями, а обвиняемые считаются невиновными, если и до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.