Баку, 10 марта, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершил вчера, 9 марта, визит в Тегеран, где был принят руководством Ирана. Но в каком качестве? Если судить по англоязычной версии сайтов президента Ирана и министерства иностранных дел Ирана, то Мамедъяров выступал в роли нового посла Азербайджана в ИРИ.

Скриншот страницы англоязычной версии сайта президента Ирана на 9:00 10 марта 2019 года

Так, в официальном релизе, появившемся на англоязычной версии сайта иранского президента говорится, что президент «принял верительные грамоты нового посла Азербайджана». И далее: «Выступая в субботу в Тегеране с новым послом Азербайджанской Республики, получив верительные грамоты, д-р Хасан Рухани сказал: «Власти Исламской Республики Иран преисполнены решимости и далее развивать отношения с Азербайджаном во всех областях, представляющих взаимный интерес… Новый посол Азербайджанской Республики в Тегеране Эльмар Мамедъяров также вручил верительные грамоты президенту Рухани и заявил, что «на пути развития отношений между двумя странами нет никаких препятствий».

Между тем на англоязычной версии сайта министерства иностранных дел Азербайджана в новостях о визите Мамедъярова в Тегеран он везде упоминается в статусе министра, но никак не посла. Что стоит за новой титулатурой, допущенной англоязычными версиями сайтов президента Ирана и министерства иностранных дел Ирана, остается пока загадкой.

Скриншот страницы англоязычной версии сайта президента Ирана на 9:00 10 марта 2019 года