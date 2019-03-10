Красноярск, 10 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Российские биатлонистки заняли все три призовых места в биатлонном масс-старте на дистанции 12,75 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает 10 марта Sport 24.

Krsk2019.ru Российские биатлонистки. Зимняя Универсиада-2019

Первое место у Екатерины Мошковой, которая завершила гонку с результатом 42 минуты 5,7 секунды при те промаха по ходу дистанции.

Серебряная медаль у Екатерины Каплиной, чье отставание от времени победительницы составило 4 секунды ровно при двух промахах. На третьем месте — Елена Чиркова, чье отставание составило +1 минуту 4,2 секунды с тремя промахами.

Также ещё две российские спортсменки вошли в лучшую пятерку. На четвёртом Тамара Воронина с результатом +1 минута 7,4 секунды отставания при трех промахах. На пятом — Ирина Казакевич, чье отставание от лидера составило +1 минуту 30,4 секунды при семи промахах.

Результат финишировавшей третьей Ирины Гербуловой был аннулирован за нарушение прохождения штрафного круга.

Отметим, это третья победа Мошковой на зимней Универсиаде в Красноярске. Ранее российская спортсменка стала победительницей в спринте и гонке преследования, также в её активе второе место в индивидуальной гонке.