Вашингтон, 10 марта, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросит дополнительное государственное финансирование в размере $500 млн для ускорения космической программы по изучению Луны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

(сс) Ponciano Луна

По данным издания, NASA планирует направить в Конгресс США запрос на увеличение бюджета на 2020 год. Планируется, что выделение дополнительных $500 млн позволит агентству ускорить программу по изучению Луны, включая подготовку пилотируемой миссии.

Ожидается, что общий бюджет NASA на следующий финансовый год, начинающийся в октябре, составит $21 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2018 года NASA объявило сбор заявок от частных компаний на реализацию программы по доставке полезной нагрузки на Луну. Американское космическое агентство планирует потратить на эту программу $2,6 млрд в течение следующих 10 лет.