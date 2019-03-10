Нью-Йорк, США, 10 марта, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» одержал уверенную победу над командой «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж. Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

Игра проходила на льду «Нассау Колизеума» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Голы в составе победителей на счету Райана Хартмана (16-я минута), Джеймса ван Римсдайка (20-я), Шона Кутюрье (22-я), Нолана Патрика (26-я) и Трэвиса Конечны (38-я).

У их оппонентов шайбами отметились Скотт Мэйфилд (6-я) и Ник Ледди (57-я)

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал в свой актив одну голевую передачу, которая стала для него восемнадцатой в текущем сезоне и заработал 4 минуты штрафа.

Отметим по итогам игры «Филадельфия» с 74 очками находится на десятом месте турнирной таблицы восточной конференции НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» с 85 очками находятся там же на пятой строчке.