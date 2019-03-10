Остин, США, 10 марта, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Бывший агент американского пограничного патруля проведет более девяти лет в тюрьме за решеткой за получение взяток для помощи организации по незаконному обороту наркотиков, сообщает министерство юстиции США.

(сс) TayebMEZAHDIA Американская тюрьма

45-летний житель Техаса Роберт Холл признал себя виновным во взяточничестве, окружной судья приговорил его к 114 месяцам тюремного заключения вместе тремя годами контролируемого освобождения. Ему также было предписано выплатить штраф в размере 20 000 долларов.

Холл передал лицу, связанному с наркотраффиком, информацию о местонахождении датчиков таможенной и пограничной охраны США, местонахождении непатрулируемых дорог на границе между США и Мексикой и информацию об агентах патруля, работающих в конкретном месте. Он также передал группе наркоторговцев ключи от замков на различных ограждениях. Взамен он получил более 50 000 долларов наличными.

Даниэль Эрнандес, один из людей, которые работали с Холлом, в прошлом месяце признал себя виновным в сговоре с целью подкупа государственного чиновника, оглашение приговоры ему назначено на 9 мая.