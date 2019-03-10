Красноярск, 10 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Мужская норвежская сборная команда по керлингу стала победительницей финала зимней Универсиады в Красноярске, сообщает 10 марта «Матч ТВ».

Krsk2019.ru Керлингисты. Зимняя Универсиада-2019

В матче за первое место норвежские керлингисты переиграли команду Канады со счетом 6:5. Третье место завоевала британская сборная, которая в схватке за бронзовые награды уверенно обыграла представителей Швейцарии со счетом 10:5.

Мужская сборная России по керлингу не смогла выйти в финал соревнований, заняв девятое место в групповом этапе с тремя победами в девяти матчах.

Отметим, позднее, 10 марта, состоится финал соревнований по керлингу на Универсиаде у женщин, в котором встретятся сборные Южной Кореи и Швеции. Женская сборная России сыграет с британской командой в поединке за третье место.