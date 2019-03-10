Луганск, 10 марта, 2019, 08:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня на территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима превращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под огонь украинских боевиков попали населенные пункты Лозовое и Голубовское. При обстреле украинские боевики использовали гранатометы различных типов, минометы калибром 82 миллиметра и противотанковые управляемые ракеты.

Информация о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе с 8 марта номинально было установлено очередное перемирие, которое, как и все предыдущие перемирия перед этим, не продержалось и нескольких часов. Украинская сторона проводит систематические обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.